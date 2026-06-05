https://news.day.az/azerinews/1839601.html Ağcabədidə baş vermiş qəzada 3 yaşlı uşaq ağır xəsarət alıb - FOTO Ağcabədidə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb. Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, qəza ötən gecə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
Ağcabədidə baş vermiş qəzada 3 yaşlı uşaq ağır xəsarət alıb - FOTO
Ağcabədidə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 3 nəfər xəsarət alıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun məlumatına görə, qəza ötən gecə şəhər ərazisində qeydə alınıb.
İlkin məlumata əsasən, 1988-ci il təvəllüdlü Elvin Əliyevin idarə etdiyi VAZ-21011 markalı avtomobil hərəkətdə olarkən, 1992-ci il təvəllüdlü Cavid Əfqanlıya məxsus VAZ-2106 markalı avtomobillə toqquşub.
Hadisə nəticəsində hər iki sürücü, eləcə də VAZ-2106-da olan 3 yaşlı uşaq ağır xəsarət alıb.
Yaralılar təcili tibbi yardım vasitəsilə Ağcabədi Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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