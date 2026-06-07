https://news.day.az/azerinews/1839834.html Fransa millisinin futbolçusu PSJ ilə danışıq aparır PSJ-nin 23 yaşlı cinah oyunçusu Bredli Barkola klub rəhbərliyi ilə müqavilə müddətinin artırılması ilə bağlı danışıqlar aparır.
Fransa millisinin futbolçusu PSJ ilə danışıq aparır
PSJ-nin 23 yaşlı cinah oyunçusu Bredli Barkola klub rəhbərliyi ilə müqavilə müddətinin artırılması ilə bağlı danışıqlar aparır.
Day.Az "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, Avropanın aparıcı klubları vəziyyəti yaxından izləyir və oyunçunun Paris klubu ilə danışıqlarında hər hansı bir çətinlik yaranarsa, dərhal ona rəsmi təklif irəli sürəcək.
Transfermarkt oyunçunun bazar dəyərini 70 milyon avro olaraq qiymətləndirir. Ötən mövsüm Barkola bütün yarışlarda 49 oyunda iştirak edib, 13 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.
Onun Paris klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Fransızın xidmətində Avropanın iddialı klubları maraqlıdır.
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