https://news.day.az/azerinews/1839848.html Rusiya klubları avrokuboklarda iştirak etməyəcək Rusiya klubları 2026/2027 mövsümündə Avropa yarışlarında iştirak etməyəcək. Day.Az xəbər verir ki, UEFA İcraiyyə Komitəsi Rusiya milli komandalarının və klublarının UEFA yarışlarından davamlı olaraq kənarlaşdırılması səbəbindən turnir iştirakçılarının siyahısında dəyişiklik edib.
Rusiya klubları avrokuboklarda iştirak etməyəcək
Rusiya klubları 2026/2027 mövsümündə Avropa yarışlarında iştirak etməyəcək.
Day.Az xəbər verir ki, UEFA İcraiyyə Komitəsi Rusiya milli komandalarının və klublarının UEFA yarışlarından davamlı olaraq kənarlaşdırılması səbəbindən turnir iştirakçılarının siyahısında dəyişiklik edib.
Bununla da, UEFA-nın Rusiya klublarını yeni mövsümdə də turnirlərə buraxmayacağını dəqiqləşdirib.
Qeyd edək ki, Avropanın ali futbol qurumu Rusiya komandalarını 2022-ci ilin fevral ayından bəri beynəlxalq yarışlara buraxmır.
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