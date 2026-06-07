Akrobatika gimnastlarımız zirvədə: Qızıl medal və AGF Trophy

Akrobatika gimnastikası üzrə Azərbaycan qadın qrup komandası Bakıda keçirilən Dünya Kubokunun qalibi olub.

Day.Az İdman.Biz-ə istinadən xəbər verir ki, Anahita Başiri, Nəzrin Zeyniyeva və Zəhra Rəşidovadan ibarət üçlük final mərhələsində uğurlu çıxış edərək bütün rəqiblərini üstələyib.

Təmsilçilərimiz yarışın qızıl medalını qazanmaqla yanaşı, AGF Trophy kubokuna da sahib çıxıblar.

Qeyd edək ki, Dünya Kubokuna bu gün yekun vurulacaq.