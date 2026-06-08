İsrail İranın neft-kimya obyektlərini vurub
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) İranın cənub-qərbində yerləşən neft-kimya sənayesinə aid obyektlərə hava zərbələri endirib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə IDF mətbuat xidməti məlumat yayıb.
IDF məlumatına görə, İsrail hava qüvvələrinə aid hərbi təyyarələr Məhşəhrdə yerləşən neft-kimya kompleksindəki bir neçə hədəfləri bombalayıb.
Hava hücumunun nəticələri və digər təfərrüatlar açıqlanmır.
Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Zərbələr ölkənin ən böyük şəhərlərinə, o cümlədən Tehrana endirilib. Ağ Ev hücumu İslam Respublikasından qaynaqlanan raket və nüvə təhdidləri ilə əsaslandırıb. İrana endirilən zərbələr nəticəsində ölkənin Ali Rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və rəhbərliyin bəzi digər əsas fiqurları həlak olub. İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu İsrailə qarşı genişmiqyaslı cavab əməliyyatı həyata keçirdiyini bəyan edib. İran eyni zamanda ballistik raketlər, qanadlı raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə ABŞ-nin Bəhreyn, İordaniya, İraq, Qətər, Küveyt, BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və Suriyadakı obyektlərini hədəfə alır.
Münaqişə nəticəsində regionun enerji infrastrukturu və dəniz nəqliyyatı da ciddi risk altına düşüb. Hörmüz boğazı ətrafında təhlükəsizlik gərginliyi səbəbindən dünya bazarında neft qiymətləri kəskin artıb.
Aprelin 7-də ABŞ və İran hərbi eskalasiyanın qarşısını almaq və danışıqlar üçün imkan yaratmaq məqsədilə təxminən iki həftəlik, müvəqqəti atəşkəs barədə razılığa gəliblər.
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