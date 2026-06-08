https://news.day.az/azerinews/1840022.html Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi AÇILACAQ Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis ediləcək. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin iyunun 5-də keçirilən iclasında müzakirə olunub.
Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi AÇILACAQ
Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis ediləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin iyunun 5-də keçirilən iclasında müzakirə olunub.
Belə ki, "Azərbaycan Respublikasının Portuqaliya Respublikasında (Lissabon şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında" qanun layihəsi komitə iclasında müzakirə olunaraq plenar iclasa tövsiyə edilib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре