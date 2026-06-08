https://news.day.az/azerinews/1840052.html Bu həftə 3 gün iş OLMAYACAQ Bu həftə ölkəmizdə ardıcıl 3 qeyri-iş günü olacaq. Day.Az xəbər verir ki, ölkəmizdə 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur. 2026-cı ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən, həmin gün qeyri-iş günü hesab edilir. 13 və 14 iyun tarixləri isə şənbə-bazara təsadüf edir.
Day.Az xəbər verir ki, ölkəmizdə 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur.
Bu həftə 3 gün iş OLMAYACAQ
Bu həftə ölkəmizdə ardıcıl 3 qeyri-iş günü olacaq.
Day.Az xəbər verir ki, ölkəmizdə 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur.
2026-cı ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən, həmin gün qeyri-iş günü hesab edilir.
13 və 14 iyun tarixləri isə şənbə-bazara təsadüf edir.
Beləliklə, beş günlük iş həftəsində çalışanlar üçün bu həftə ardıcıl üç gün iş olmayacaq.
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