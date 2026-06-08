Bu həftə 3 gün iş

Bu həftə ölkəmizdə ardıcıl 3 qeyri-iş günü olacaq.

Day.Az xəbər verir ki, ölkəmizdə 15 iyun - Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd olunur.
2026-cı ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqviminə əsasən, həmin gün qeyri-iş günü hesab edilir.

13 və 14 iyun tarixləri isə şənbə-bazara təsadüf edir.

Beləliklə, beş günlük iş həftəsində çalışanlar üçün bu həftə ardıcıl üç gün iş olmayacaq.