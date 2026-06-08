https://news.day.az/azerinews/1840054.html Qaxda 1 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib Qaxda 1 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib. Bildirilib ki, Qax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Uzuntala kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Qaxda 1 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib
Qaxda 1 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, Qax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Uzuntala kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.
Ümumi çəkisi 1 ton 200 kiloqram olan 3300 ədəd çətənə kolu məhv edilib.
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