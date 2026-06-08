Qaxda 1 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib

Qaxda 1 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib.

Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

Bildirilib ki, Qax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri "Xaş-xaş-2026" şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Uzuntala kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib.

Ümumi çəkisi 1 ton 200 kiloqram olan 3300 ədəd çətənə kolu məhv edilib.