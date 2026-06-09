Hər gün 1 qaynadılmış yumurta yemək orqanizmə necə təsir edir? Alimlər AÇIQLADI
Elmi araşdırmalara görə, sağlam insanlar üçün hər gün bir qaynadılmış yumurta yemək ümumilikdə təhlükəli sayılmır.
Day.Az-ın məlumatına görə, təxminən 180 min insan üzərində aparılan geniş tədqiqat nəticəsində müəyyən edilib ki, yumurtanın orta miqdarda qəbulu ürək-damar xəstəlikləri riskini artırmır və ümumi ölüm göstəricisinə mənfi təsir etmir.
Mütəxəssislər bildirir ki, yumurtada olan "yaxşı" xolesterin (HDL) əvvəllər düşünüləndən daha faydalı təsir göstərir. Sağlam insan üçün gündə 1 yumurta təhlükəsiz hesab olunur, lakin ürək-damar xəstəlikləri və 2-ci tip diabeti olan şəxslər bu məhsulu daha ehtiyatla qəbul etməlidir.
Yumurta yüksək keyfiyyətli zülal, D və A vitamini, həmçinin xolinlə zəngindir və əzələ kütləsinin saxlanmasına və artmasına kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, düzgün qidalanma ilə birlikdə yumurtanın müntəzəm qəbulu əzələ inkişafını dəstəkləyə və qanda lipid göstəricilərinə müsbət təsir edə bilər.
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