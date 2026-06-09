https://news.day.az/azerinews/1840322.html Arazda batan yeniyetmənin axtarışları davam edir - VİDEO İyunun 7-də Araz çayının İmişli rayonu, Rəsullu kəndi ərazisindən keçən hissəsində batdığı ehtimal olunan 2009-cu il təvəllüdlü Mirişli Turan Mirağa oğlunun axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən davam etdirilir. Bu barədə Day.Az-a nazirlikdən məlumat verilib.
Arazda batan yeniyetmənin axtarışları davam edir - VİDEO
İyunun 7-də Araz çayının İmişli rayonu, Rəsullu kəndi ərazisindən keçən hissəsində batdığı ehtimal olunan 2009-cu il təvəllüdlü Mirişli Turan Mirağa oğlunun axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən davam etdirilir.
Bu barədə Day.Az-a nazirlikdən məlumat verilib.
Bildirilib ki, xtarışlar vətəndaşın batdığı ehtimal olunan istiqamətlər üzrə fasiləsiz olaraq həyata keçirilir.
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