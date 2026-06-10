https://news.day.az/azerinews/1840426.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 08:55:53-də qeydə alınan 3.1 maqnitudalı yeraltı təkanların episentri 18 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəzər dənizində zəlzələ olub
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 08:55:53-də qeydə alınan 3.1 maqnitudalı yeraltı təkanların episentri 18 kilometr dərinlikdə yerləşib.
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