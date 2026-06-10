Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 08:55:53-də qeydə alınan 3.1 maqnitudalı yeraltı təkanların episentri 18 kilometr dərinlikdə yerləşib.