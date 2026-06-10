https://news.day.az/azerinews/1840458.html Qanunsuz saxlanılan silahlar AŞKARLANDI İyunun 9-da polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 avtomat silahı, 4 tüfəng, 1 patron darağı və 39 ədəd patron aşkar edərək götürüblər. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Qanunsuz saxlanılan silahlar AŞKARLANDI
İyunun 9-da polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 avtomat silahı, 4 tüfəng, 1 patron darağı və 39 ədəd patron aşkar edərək götürüblər.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
DİN-in əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
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