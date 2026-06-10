https://news.day.az/azerinews/1840478.html Azərbaycanda ÜDM-in həcmi AÇIQLANIB Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda 51 milyard 783,8 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub. Day.Az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən eynidir.
Azərbaycanda ÜDM-in həcmi AÇIQLANIB
Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanda 51 milyard 783,8 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
Day.Az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən eynidir.
Son 1 ildə ölkənin neft-qaz ÜDM-nin dəyəri 1 faiz azalaraq 16 milyard 125,4 milyon manata düşüb, qeyri-neft-qaz ÜDM-nin dəyəri isə 0,4 faiz artaraq 35 milyard 658,4 milyon manata çatıb.
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