Ayda dəmir və vanadium ehtiyatları aşkar edilib
Oleq Kazanov bildirib ki, Aydan gətirilən torpaq nümunələrində dəmir, titan və vanadium izlərinə rast gəlinib. Lakin bu elementlər Yer kürəsində də kifayət qədər geniş yayılıb və buna görə də Ayın mineral ehtiyatlarına maraq məhdud olaraq qalır.
Day.Az xəbər verir ki, ekspertin sözlərinə görə, Yerin mürəkkəb geoloji quruluşu, litosfer lövhələrinin hərəkəti və çöküntü prosesləri qiymətli filiz yataqlarının formalaşmasına şərait yaradır.
Ayda isə tektonik aktivliyin olmaması iri sənaye yataqlarının yaranma ehtimalını xeyli azaldır.
Kazanov nadir torpaq metalları ilə bağlı məlumatlara da toxunaraq qeyd edib ki, onların izləri müasir cihazlarla demək olar hər yerdə aşkar edilə bilər. Bununla belə, bu, sənaye miqyasında hasilat üçün yetərli konsentrasiyanın mövcud olduğu anlamına gəlmir. O əlavə edib ki, Ayın ən diqqətçəkən resursu yüksək miqdarda helium-3 ehtiva edən reqolitdir, lakin hazırda onun geniş sənaye tətbiqi üçün texnologiyalar hələ formalaşmayıb.
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