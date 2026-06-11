2026-cı ilin mayı tarixdə ikinci ən isti ay olub
Avropa Kopernik İqlim Dəyişikliyi Xidmətinin məlumatına görə, 2026-cı ilin may ayı instrumental qeydlərin başlanmasından bəri planetin ikinci ən isti may ayı olub.
Day.Az-ın məlumatına görə səthdə orta hava temperaturu 15,81°C təşkil edib ki, bu da 1991-2020-ci illərin orta göstəricisindən 0,55°C yüksəkdir.
Yalnız 2024-cü ilin mayı daha isti qeydə alınıb.
Tropik Sakit Okeanda dəniz səthinin temperaturunun yüksəlməsi El Niño modelinin formalaşması ilə bağlıdır və bu, qarşıdakı aylarda ekstremal hava hadisələrinin güclənməsinə səbəb ola bilər. May ayında Avropada isə əvvəl soyuq hava, sonra isə güclü isti dalğalar müşahidə olunub. Fransada, Böyük Britaniyada, İrlandiyada və Portuqaliyada temperatur 35-40°C-yə çatıb, bu da insan və ekosistemlər üçün ciddi istilik stressi yaradıb.
Eyni zamanda, Avropada quru və rütubətli şərait arasında ziddiyyətlər yaşanıb. İtaliya və İspaniya kimi ölkələrdə hava adi haldan daha quru olub, Türkiyə, Bolqarıstan, Moldova və Şimali Skandinaviya isə əhəmiyyətli daşqınlarla üzləşib. Bu hadisələr qitənin müxtəlif bölgələrində iqlim dəyişikliklərinin təsirlərini aydın göstərir.
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