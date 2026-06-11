8 saat yuxu həmişə lazım deyil - Ekspert AÇIQLADI
Harvard Universitetinin professoru Dənyel E. Liberma qeyd edir ki, sağlam yetkinlər üçün optimal yuxu müddəti təxminən 6 saat 24 dəqiqədən 7 saat 48 dəqiqəyə qədərdir. Həm az, həm də çox yuxu beyin və daxili orqanların daha sürətlə yaşlanması və xəstəlik riskinin artması ilə bağlıdır.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatçılar yüz minlərlə insanın yuxu vərdişlərini analiz edərək, həm tibbi məlumatlar, həm də toxuma nümunələrini istifadə ediblər.
Onlar aşkar ediblər ki, az və ya çox yuxu bütün bədəndə toxuma zədələnməsinə səbəb olur, bu da erkən yaşlanma və ölümlə əlaqələndirilir.
Mütəxəssislər onu da vurğulayırlar ki, bəzi hallarda insanlar daha çox yatdıqları üçün pis hiss edirlər, bu isə nəticələrin səbəb-nəticə əlaqəsini qarışdırır. Bununla belə, yuxunun yetərli olması sağlamlıq üçün vacibdir və az yuxu çəkən insanlar daha erkən yatmalı, həddindən artıq yatanlar isə vaxtında oyanmağa çalışmalıdır.
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