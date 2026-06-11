https://news.day.az/azerinews/1840795.html Böyük Britaniyanın müdafiə naziri istefa verdi Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili istefa vermək qərarına gəlib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" telekanalı məlumat yayıb. Siyasətçi sosial şəbəkə hesablarında məktub dərc edib. O, bu məktubu "heç vaxt yazacağını gözləmədiyini" bildirib.
Böyük Britaniyanın müdafiə naziri istefa verdi
Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili istefa vermək qərarına gəlib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Sky News" telekanalı məlumat yayıb.
Siyasətçi sosial şəbəkə hesablarında məktub dərc edib. O, bu məktubu "heç vaxt yazacağını gözləmədiyini" bildirib.
Nəşrin müəllifləri yazır ki, hərbi qurumun rəhbərinin istefası ölkənin müdafiə sahəsinə investisiya planının hələ də həyata keçirilmədiyi bir vaxta təsadüf edib. Beləliklə, Hilinin istefası ordunun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əsas vədlərin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqəli ola bilər.
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