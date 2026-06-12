https://news.day.az/azerinews/1840890.html Ağdaşda ildırım yük avtomobilini yandırıb Ağdaş rayonunda yük avtomobilində yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az-a daxil olan məlumata görə, iyunun 11-i saat 22 radələrində rayonun Ləki kəndi ərazisində Nurlan Allahverdiyevin idarə etdiyi "DAF" markalı yük avtomobilinə ildırım düşməsi nəticəsində yanğın baş verib.
Ağdaşda ildırım yük avtomobilini yandırıb
Ağdaş rayonunda yük avtomobilində yanğın hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az-a daxil olan məlumata görə, iyunun 11-i saat 22 radələrində rayonun Ləki kəndi ərazisində Nurlan Allahverdiyevin idarə etdiyi "DAF" markalı yük avtomobilinə ildırım düşməsi nəticəsində yanğın baş verib.
Hadisə zamanı avtomobilin yanar konstruksiyaları, eləcə də yük hissəsində daşınan soyuducular yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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