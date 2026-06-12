https://news.day.az/azerinews/1840897.html Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ödənildi Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə iyun ayının pensiya ödənişləri həyata keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, ödənişlər bu gün vətəndaşların hesablarına köçürülüb.
Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ödənildi
Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə iyun ayının pensiya ödənişləri həyata keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, ödənişlər bu gün vətəndaşların hesablarına köçürülüb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре