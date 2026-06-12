Bakı, Sumqayıt və Abşeronda pensiyalar ödənildi

Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə iyun ayının pensiya ödənişləri həyata keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, ödənişlər bu gün vətəndaşların hesablarına köçürülüb.