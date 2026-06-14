https://news.day.az/azerinews/1841325.html "Nyu-York" 53 ildən sonra ilk dəfə NBA çempionu olub - VİDEO Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) pley-off finalının 5-ci oyununda "Nyu-York" komandası "San Antonio" komandasını 94-90 hesabı ilə məğlub edib. Beləliklə, "Nyu-York" 1973-cü ildən bəri ilk dəfə çempionluğu qazanıb. Dörd qələbəyədək davam edən seriyada hesab "Nyu-York"un xeyrinə 4:1 olub.
"Nyu-York" 53 ildən sonra ilk dəfə NBA çempionu olub - VİDEO
Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) pley-off finalının 5-ci oyununda "Nyu-York" komandası "San Antonio" komandasını 94-90 hesabı ilə məğlub edib.
Beləliklə, "Nyu-York" 1973-cü ildən bəri ilk dəfə çempionluğu qazanıb.
Dörd qələbəyədək davam edən seriyada hesab "Nyu-York"un xeyrinə 4:1 olub. Klub tarixində üçüncü dəfə NBA çempionu adını qazanıb. Komanda ilk iki çempionluğunu 1970 və 1973-cü illərdə əldə edib.
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