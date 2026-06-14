Dünya bazarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 124,8 dollar artaraq 4 238,8 dollar təşkil edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, gümüş isə 3,97 dollar artaraq 67,97 dollara bərabər olub.