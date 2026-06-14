Türkiyə millisi dünya çempionatına məğlubiyyətlə başlayıb

ABŞ, Kanada və Meksikanın ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında daha iki oyun keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, C qrupunda Şotlandiya millisi Haitini 1:0 hesabı ilə məğlub edərək mundiala qələbə ilə başlayıb.

D qrupunda yer alan Türkiyə yığması isə Avstraliya seçməsi ilə qarşılaşıb. Görüş "ay-ulduzlular"ın 0:2 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, bu qrupun ilk oyununda ABŞ millisi Paraqvaya 4:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.