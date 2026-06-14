https://news.day.az/azerinews/1841333.html Türkiyə millisi dünya çempionatına məğlubiyyətlə başlayıb - VİDEO ABŞ, Kanada və Meksikanın ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında daha iki oyun keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, C qrupunda Şotlandiya millisi Haitini 1:0 hesabı ilə məğlub edərək mundiala qələbə ilə başlayıb. D qrupunda yer alan Türkiyə yığması isə Avstraliya seçməsi ilə qarşılaşıb.
Türkiyə millisi dünya çempionatına məğlubiyyətlə başlayıb - VİDEO
ABŞ, Kanada və Meksikanın ev sahibliyi etdiyi futbol üzrə dünya çempionatında daha iki oyun keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, C qrupunda Şotlandiya millisi Haitini 1:0 hesabı ilə məğlub edərək mundiala qələbə ilə başlayıb.
D qrupunda yer alan Türkiyə yığması isə Avstraliya seçməsi ilə qarşılaşıb. Görüş "ay-ulduzlular"ın 0:2 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, bu qrupun ilk oyununda ABŞ millisi Paraqvaya 4:1 hesabı ilə qalib gəlmişdi.
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