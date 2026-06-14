Sabahkı hava meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir

Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Day.Az-a verdiyi məlumata əsasən, iyunun 15-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərdə mülayim tərəddüdlər müşahidə olunacaq. Bu şərait meteohəssas insanlar üçün ümumilikdə əlverişli hesab edilir.