https://news.day.az/azerinews/1841390.html Sabahkı hava meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Day.Az-a verdiyi məlumata əsasən, iyunun 15-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərdə mülayim tərəddüdlər müşahidə olunacaq. Bu şərait meteohəssas insanlar üçün ümumilikdə əlverişli hesab edilir.
Sabahkı hava meteohəssas insanlar üçün əlverişlidir
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Day.Az-a verdiyi məlumata əsasən, iyunun 15-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərdə mülayim tərəddüdlər müşahidə olunacaq. Bu şərait meteohəssas insanlar üçün ümumilikdə əlverişli hesab edilir.
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