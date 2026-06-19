Cinayətdə şübhəli bilinən 57 nəfər SAXLANILDI
Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən, iyunun 18-də ölkə ərazisində aparılan əməliyyatlar nəticəsində bir sıra cinayətlərin açılması və hüquq-mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi təmin olunub.
Day.Az-ın məlumatına görə, həmin gün qeydə alınan 55 cinayət hadisəsi, eləcə də əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayət polis əməkdaşları tərəfindən açılıb. Bundan əlavə, müxtəlif istiqamətlərdə keçirilən tədbirlər zamanı ümumilikdə 184 nəfər axtarışdan çıxarılaraq saxlanılıb və aidiyyəti qurumlara təhvil verilib.
Saxlanılanlar arasında borclu şəxs qismində axtarılan 161 nəfər də var. Eyni zamanda narkotiklərlə bağlı 23 fakt, qanunsuz silah-sursatın saxlanılması və aşkarlanması üzrə isə 10 hadisə qeydə alınıb.
Əməliyyat tədbirləri çərçivəsində cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər də saxlanılıb.
Ümumilikdə görülən işlər ölkə üzrə cinayətkarlıqla mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin davamı kimi qiymətləndirilir.
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