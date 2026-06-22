https://news.day.az/azerinews/1843200.html Starmer istefa verdi Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer istefa verdiyini bildirib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə onun özü məlumat verib. Xatırladaq ki, Starmer təxminən iki il əvvəl böyük üstünlüklə seçkilərdə qalib gələrək ölkədə siyasi sabitliyin bərpa olunacağına dair vədlərlə hakimiyyətə gəlmişdi.
Starmer istefa verdi
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer istefa verdiyini bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə onun özü məlumat verib.
Xatırladaq ki, Starmer təxminən iki il əvvəl böyük üstünlüklə seçkilərdə qalib gələrək ölkədə siyasi sabitliyin bərpa olunacağına dair vədlərlə hakimiyyətə gəlmişdi. Lakin son dövrdə onun reytinqi kəskin şəkildə aşağı düşüb.
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