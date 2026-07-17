https://news.day.az/azerinews/1848596.html Xalq şairi reanimasiyadadır Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ağır-stabil olaraq qalır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Axar.az-a açıqlamasında şairin köməkçisi Arif Mehmandost deyib. "Reanimasiya şöbəsindədir, vəziyyəti ağırdır. Huşu yerindədir, danışır, lakin tam özünə gələ bilməyib. Böyrək çatışmazlığı diaqnozu qoyulub", - o bildirib.
Xalq şairi reanimasiyadadır
Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ağır-stabil olaraq qalır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Axar.az-a açıqlamasında şairin köməkçisi Arif Mehmandost deyib.
"Reanimasiya şöbəsindədir, vəziyyəti ağırdır. Huşu yerindədir, danışır, lakin tam özünə gələ bilməyib. Böyrək çatışmazlığı diaqnozu qoyulub", - o bildirib.
Qeyd edək ki, 95 yaşlı xalq şairi iyun ayının sonlarında xəstəxanaya yerləşdirilib.
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