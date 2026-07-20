https://news.day.az/azerinews/1849143.html Avqustda 10 gün iş olmayacaq Azərbaycanda avqust ayında rəsmi bayram və ya anım günü nəzərdə tutulmadığından qeyri-iş günləri yalnız həftəsonlarına təsadüf edəcək. Day.Az xəbər verir ki, belə ki, beşgünlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün avqust ayında ümumilikdə 10 qeyri-iş günü və 21 iş günü olacaq.
Avqustda 10 gün iş olmayacaq
Azərbaycanda avqust ayında rəsmi bayram və ya anım günü nəzərdə tutulmadığından qeyri-iş günləri yalnız həftəsonlarına təsadüf edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, belə ki, beşgünlük iş həftəsi ilə çalışanlar üçün avqust ayında ümumilikdə 10 qeyri-iş günü və 21 iş günü olacaq. İstirahət günləri şənbə və bazar günlərinə - 1-2, 8-9, 15-16, 22-23 və 29-30 avqust tarixlərinə düşür.
Altıgünlük iş həftəsi tətbiq olunan müəssisələrdə isə ay ərzində 5 qeyri-iş günü nəzərdə tutulur. Bu halda istirahət yalnız bazar günlərinə təsadüf edir.
Beləliklə, avqust ayında əlavə rəsmi tətil və ya bayram günü olmayacaq.
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