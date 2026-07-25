https://news.day.az/azerinews/1850162.html Quterreş Suriyaya səfər edib BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Suriyaya səfər edib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq mediası xəbər yayıb. Məlumata əsasən, A.Quterreşin səfərində əsas məqsəd BMT-nin Suriyadakı keçid hökumətinə dəstəyini ifadə etməkdir.
Quterreş Suriyaya səfər edib
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Suriyaya səfər edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq mediası xəbər yayıb.
Məlumata əsasən, A.Quterreşin səfərində əsas məqsəd BMT-nin Suriyadakı keçid hökumətinə dəstəyini ifadə etməkdir.
Səfər çərçivəsində Suriyadakı siyasi keçid prosesi və ölkədəki mövcud vəziyyətlə bağlı müzakirələrin aparılacağı gözlənilir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре