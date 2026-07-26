Qızdırmanı salmaq üçün bu üsuldan istifadə etməyin – Həkimlər xəbərdarlıq edir
Qızdırma zamanı bəzi insanlar hərarəti aşağı salmaq məqsədilə ayaqları isti suya salmağa üstünlük verir. Lakin mütəxəssislərin fikrincə, bu üsul hər zaman təhlükəsiz deyil və əksinə, bədən temperaturunun daha da yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə yüksək hərarət zamanı orqanizmi əlavə istiliyə məruz qoymaq vəziyyəti ağırlaşdıra və narahatlığı artıra bilər.
Həkimlər bildirirlər ki, ürək-damar xəstəlikləri, yüksək və ya dəyişkən qan təzyiqi, eləcə də müxtəlif xroniki problemləri olan şəxslər bu kimi ev üsullarından ehtiyatla istifadə etməlidirlər. Qızdırma zamanı ən vacib addımlar bol maye qəbul etmək, orqanizmin susuzlaşmasının qarşısını almaq, otağın temperaturunu sərin saxlamaq və dərman qəbulunu yalnız tibbi tövsiyə əsasında həyata keçirməkdir.
Əgər hərarət uzun müddət düşmür, 39-40 dərəcəyə yüksəlir və ya güclü halsızlıq, nəfəs almaqda çətinlik, səpgi, şüurun bulanması kimi əlamətlərlə müşayiət olunursa, vaxt itirmədən həkimə müraciət edilməlidir. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, ev şəraitində tətbiq olunan üsullar peşəkar tibbi yardımın əvəzi hesab olunmur və ciddi simptomlar yarandıqda mütləq müayinə vacibdir.
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