https://news.day.az/azerinews/1850337.html Çində daşqın 10 nəfərin ölümünə səbəb olub Çinin şimal-qərbindəki Qansu əyalətində qısa müddət davam edən şiddətli yağışın yaratdığı daşqın nəticəsində 10 nəfər ölüb, 23-ü xəsarət alıb. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə günorta vaxtı Veyyuan rayonundakı mənzərəli ərazidə baş verib. Ölən və xəsarət alanlar ərazidə düşərgə quran turistlər olublar.
Çində daşqın 10 nəfərin ölümünə səbəb olub
Çinin şimal-qərbindəki Qansu əyalətində qısa müddət davam edən şiddətli yağışın yaratdığı daşqın nəticəsində 10 nəfər ölüb, 23-ü xəsarət alıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə günorta vaxtı Veyyuan rayonundakı mənzərəli ərazidə baş verib. Ölən və xəsarət alanlar ərazidə düşərgə quran turistlər olublar.
Hazırda axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam etdirilir.
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