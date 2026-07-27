https://news.day.az/azerinews/1850565.html Bayılda meyit tapıldı Bakıda evdən meyit tapılıb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu, Bayıl qəsəbəsi, E.Əzizov küçəsi ev 65 ünvanında qeydə alınıb. Araşdırmalar zamanı meyit tapılan şəxsin elə həmin ünvanda yaşayan, 1995-ci il təvəllüdlü Qardaşxan Rafiq oğlu Hüseynli olması müəyyən edilib. O, əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.
Bayılda meyit tapıldı
Bakıda evdən meyit tapılıb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Səbail rayonu, Bayıl qəsəbəsi, E.Əzizov küçəsi ev 65 ünvanında qeydə alınıb.
Araşdırmalar zamanı meyit tapılan şəxsin elə həmin ünvanda yaşayan, 1995-ci il təvəllüdlü Qardaşxan Rafiq oğlu Hüseynli olması müəyyən edilib.
O, əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Həmçinin onun içki aludəçisi olduğu bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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