https://news.day.az/azerinews/1850574.html Mbappe Fransa millisinin kapitanı olaraq qalacaq Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe yığmaya baş məşqçi təyin olunması gözlənilən Zinəddin Zidanın rəhbərliyi altında da kapitan sarğısını daşıyacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Zidan 27 yaşlı futbolçunun kapitan statusunda hər hansı dəyişiklik etməyi planlaşdırmır.
Mbappe Fransa millisinin kapitanı olaraq qalacaq
Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe yığmaya baş məşqçi təyin olunması gözlənilən Zinəddin Zidanın rəhbərliyi altında da kapitan sarğısını daşıyacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" nəşri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Zidan 27 yaşlı futbolçunun kapitan statusunda hər hansı dəyişiklik etməyi planlaşdırmır. Buna səbəb mütəxəssislə Mbappe arasında yaxşı münasibətlərin olması göstərilir.
Qeyd edək ki, Zidanın Fransa millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə təyinatının iyulun 28-də rəsmən açıqlanacağı gözlənilir.
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