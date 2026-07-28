https://news.day.az/azerinews/1850591.html Çində zəlzələ baş verib Çinin Çinxay əyalətində 5,8 və 5,6 maqnitudalı iki zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, ilk zəlzələnin episentri təxminən 1,6 milyon əhalisi olan Sinin şəhərindən 242 kilometr cənub-qərbdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 10 kilometr dərinlikdə olub.
Çində zəlzələ baş verib
Çinin Çinxay əyalətində 5,8 və 5,6 maqnitudalı iki zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, ilk zəlzələnin episentri təxminən 1,6 milyon əhalisi olan Sinin şəhərindən 242 kilometr cənub-qərbdə yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 10 kilometr dərinlikdə olub.
İkinci zəlzələnin episentri isə Sinin şəhərindən 249 kilometr cənub-qərbdə qeydə alınıb. Bu zəlzələnin ocağı 15 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Hazırda xəsarət alanlar və dağıntılar barədə hər hansı rəsmi məlumat verilməyib.
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