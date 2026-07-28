https://news.day.az/azerinews/1850647.html Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib İyulun 28-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Azərbaycanca, 28 июля 2026 12:49 (UTC +04:00) 266
Vladimir Putin Prezident İlham Əliyevə zəng edib

İyulun 28-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, ikitərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını, hökumətlərin və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoqun aparıldığını qeyd ediblər.

Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib.

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