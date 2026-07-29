https://news.day.az/azerinews/1850831.html Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor müavini təyin olunub Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yeni kadr təyinatı həyata keçirilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Orxan Əyyub oğlu Əsədzadə xəstəxananın direktorunun inzibati məsələlər üzrə müavini vəzifəsinə təyin edilib.
Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor müavini təyin olunub
Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yeni kadr təyinatı həyata keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Orxan Əyyub oğlu Əsədzadə xəstəxananın direktorunun inzibati məsələlər üzrə müavini vəzifəsinə təyin edilib.
Orxan Əsədzadə bu təyinata qədər Beyləqan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Xəstə Xidmətləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
Yeni vəzifəsində o, xəstəxananın inzibati idarəetmə istiqamətinə rəhbərlik edəcək.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре