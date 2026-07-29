https://news.day.az/azerinews/1850831.html Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor müavini təyin olunub Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yeni kadr təyinatı həyata keçirilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Orxan Əyyub oğlu Əsədzadə xəstəxananın direktorunun inzibati məsələlər üzrə müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor müavini təyin olunub

Azərbaycanca, 29 июля 2026 13:33 (UTC +04:00) 282
Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yeni direktor müavini təyin olunub

Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yeni kadr təyinatı həyata keçirilib.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Orxan Əyyub oğlu Əsədzadə xəstəxananın direktorunun inzibati məsələlər üzrə müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Orxan Əsədzadə bu təyinata qədər Beyləqan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Xəstə Xidmətləri şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

Yeni vəzifəsində o, xəstəxananın inzibati idarəetmə istiqamətinə rəhbərlik edəcək.

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