https://news.day.az/azerinews/1851092.html Kondisionerdən istifadə edənlərə xəbərdarlıq: 17 dərəcə... Yay aylarında istidən qorunmaq üçün geniş istifadə olunan kondisionerlər ürək-damar xəstəlikləri olan şəxslər üçün ciddi risk yarada bilər. Day.Az xəbər verir ki, kardioloqların bildirdiyinə görə, tərli halda qəfil çox soyuq otağa daxil olmaq və ya isti havada birbaşa soyuq suya girmək ürək ritminin pozulmasına səbəb ola bilər.

Kondisionerdən istifadə edənlərə xəbərdarlıq: 17 dərəcə...

Azərbaycanca, 31 июля 2026 01:15 (UTC +04:00) 344
Kondisionerdən istifadə edənlərə xəbərdarlıq:

Yay aylarında istidən qorunmaq üçün geniş istifadə olunan kondisionerlər ürək-damar xəstəlikləri olan şəxslər üçün ciddi risk yarada bilər.

Day.Az xəbər verir ki, kardioloqların bildirdiyinə görə, tərli halda qəfil çox soyuq otağa daxil olmaq və ya isti havada birbaşa soyuq suya girmək ürək ritminin pozulmasına səbəb ola bilər.

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, orqanizm ani temperatur dəyişikliklərindən qorunmalıdır.

Həkimlər otaqların temperaturunun tədricən aşağı salınmasını tövsiyə edirlər. Xüsusilə ürək xəstələrinin kondisioneri 17 dərəcə kimi çox aşağı temperatura tənzimləyərək birbaşa qarşısında yatması məsləhət görülmür.

Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, orqanizmin temperatur dəyişikliyinə uyğunlaşması üçün kondisioner optimal otaq temperaturunda işlədilməli, isti və soyuq mühitlər arasında keçidlər isə mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Bu yanaşma ürək sağlamlığının qorunması baxımından həyati əhəmiyyət daşıyır.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#KONDİSİONER
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Начался второй тайм матча "Викинг" – "Сабах" в Лиге чемпионов - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 01:10 (UTC+04), Спорт 342
Азербайджан укрепляет демографическое будущее страны - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 00:30 (UTC+04), Политика 1 266
Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО 00:20 (UTC+04), Шоу-бизнес 415
Хроника Победы (05.01.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 472
Хроника Победы (05.01.2020): Азербайджанская армия продолжает зачистку - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 498
Тайные консультации в Брюсселе провалились 4 ноября 23:52 (UTC+04), В мире 521
Тегеран заявил о победе над Трампом 4 ноября 23:37 (UTC+04), В мире 508
На заседании комитета Милли Меджлиса обсужден проект госбюджета на 2027 год - ФОТО 4 ноября 23:24 (UTC+04), Политика 524
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган 4 ноября 23:11 (UTC+04), Политика 545
Вэнс назвал причину поражения республиканцев 4 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 540
Азербайджанские гимнасты успешно стартовали на чемпионате мира - ФОТО 4 ноября 22:45 (UTC+04), Спорт 439
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО 4 ноября 22:22 (UTC+04), Официальная хроника 8 002
Участники саммита ООН ознакомились с деятельностью «ASAN xidmət» - ФОТО 4 ноября 22:13 (UTC+04), Политика 613
Объявлены победители конкурса книги комиксов "Мой герой", посвященного Дню Победы - ФОТО 4 ноября 21:50 (UTC+04), Культура 519
Вестминстерский дворец оказался под угрозой масштабного пожара 4 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 675
Семь европейских стран готовят согласованные протесты 4 ноября 21:25 (UTC+04), В мире 687
В Азербайджане утверждены тарифы на услуги правительственной связи 4 ноября 21:12 (UTC+04), Общество 633
"Карабах" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА 4 ноября 21:00 (UTC+04), Спорт 508
Военное искусство от отцов к сыновьям – посвящается Победе Азербайджана - ФОТО 4 ноября 20:45 (UTC+04), Общество 655
Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества 4 ноября 20:31 (UTC+04), Экономика 710
В Агдаме, Физули и Ханкенди появятся новые центральные парки 4 ноября 20:18 (UTC+04), Общество 561
Новые тарифы на доставку писем и посылок в Азербайджане 4 ноября 20:09 (UTC+04), Общество 908
Сколько Азербайджан потратит на членские взносы в международные организации? 4 ноября 20:04 (UTC+04), Политика 750
Демократы забрали весь Конгресс: как поступит Трамп? - АНАЛИЗ 4 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 5 080
Автовокзалы и автостанции будут работать в усиленном режиме 4 ноября 19:47 (UTC+04), Общество 548
Баку и Алжир определили сроки первого заседания совместной комиссии 4 ноября 19:34 (UTC+04), Политика 749
Неизвестные страницы жизни и творчества Самеда Вургуна - ФОТО 4 ноября 19:27 (UTC+04), Культура 622
Генеральный директор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 4 ноября 19:20 (UTC+04), Официальная хроника 566
Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан 4 ноября 19:16 (UTC+04), Политика 784
Азербайджанские тамблингисты прошли в финал ЧМ - ВИДЕО 4 ноября 19:09 (UTC+04), Спорт 583
BYD впервые вошла в пятерку крупнейших автопроизводителей мира 4 ноября 19:00 (UTC+04), Автоновости 618
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 4 ноября 18:49 (UTC+04), Официальная хроника 559
В Баку прошло социально-культурное мероприятие "Эхо нашей Победы" - ФОТО 4 ноября 18:40 (UTC+04), Культура 780
В трех городах Карабаха появятся арендные объекты 4 ноября 18:34 (UTC+04), Общество 648
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 4 ноября 18:30 (UTC+04), Официальная хроника 586
Президент Пакистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 4 ноября 18:27 (UTC+04), Официальная хроника 598
Мощный пожар в центре Бангкока - ВИДЕО 4 ноября 18:23 (UTC+04), В мире 856
Агентство предупредило об угрозе кибератак на холодильники 4 ноября 18:20 (UTC+04), Общество 688
Трамп предсказал гибель двух стран Европы 4 ноября 18:13 (UTC+04), В мире 957
АБР оценил климатические угрозы для бассейна реки Кура 4 ноября 18:04 (UTC+04), Общество 609
Азербайджанская боксерша Гюлер Гусейнова отправится на Дакар-2026 4 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 577
В Азербайджане определены доходы и расходы городов и районов на 2027 год 4 ноября 17:52 (UTC+04), Экономика 838
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения вместе с Первой леди Мехрибан Алиевой выставки AIREX 2026 - ВИДЕО 4 ноября 17:49 (UTC+04), Официальная хроника 7 379
Большой облом – армянская оппозиция обиделась на СОР17 4 ноября 17:45 (UTC+04), Политика 6 385
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 4 ноября 17:38 (UTC+04), Общество 1 696
Bakıda dələduzluq edən 66 yaşlı "jurnalist" həbs edildi 4 ноября 17:35 (UTC+04), Azərbaycanca 842
В Баку обсудили перспективы сотрудничества пожарных и спасателей разных стран - ФОТО 4 ноября 17:32 (UTC+04), Политика 840
Названы актуальные цены на золото в Азербайджане 4 ноября 17:28 (UTC+04), Экономика 904
Adı necə dəyişmək olar? - Bu cür etmək lazımdır - VİDEO 4 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 834
Оркестр Virtuosos of Baku выступил в Международном центре мугама - ФОТО 4 ноября 17:22 (UTC+04), Культура 596
Индия и Азербайджан перезапускают отношения после периода разногласий - статья на Observer Research Foundation 4 ноября 17:15 (UTC+04), Политика 6 837
В Азербайджане ежемесячная стоимость этого интернета составит 2 тысячи манатов 4 ноября 17:04 (UTC+04), Общество 993
Yeniyetmə Səməd Vurğunun əmisi nəvəsini bıçaqladı 4 ноября 17:03 (UTC+04), Azərbaycanca 815
ЦБА оценил дополнительные возможности банков по выдаче кредитов 4 ноября 16:57 (UTC+04), Экономика 841
Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir 4 ноября 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 823
Kapital Bank открыл в Гяндже первый филиал новой концепции (R) 4 ноября 16:50 (UTC+04), Экономика 842
Фонд возрождения Карабаха раскрыл планы по поддержке предпринимательства 4 ноября 16:44 (UTC+04), Политика 802
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 4 ноября 16:37 (UTC+04), Официальная хроника 557
"Ağ Şəhər"in ərazisi genişləndiriləcək 4 ноября 16:34 (UTC+04), Azərbaycanca 861
Пьерлуиджи Коллина поблагодарил судей Азербайджана 4 ноября 16:32 (UTC+04), Спорт 534
Стало известно о состоянии женщины и ребенка после ДТП в Баку - ВИДЕО 4 ноября 16:31 (UTC+04), Общество 735
Крупнейшие IT-компании вложат сотни миллиардов долларов в развитие ИИ 4 ноября 16:27 (UTC+04), Наука и технологии 546
МЧС Азербайджана и России договорились о новых совместных мероприятиях - ВИДЕО 4 ноября 16:21 (UTC+04), Общество 575
Test imtahanları, dövlət qoruğu, əqli mülkiyyət: Kamran İmanovun karyera yolu 4 ноября 16:17 (UTC+04), Azərbaycanca 853
Азербайджанская паракаратистка стала чемпионкой Европы 4 ноября 16:13 (UTC+04), Спорт 525
Назван объем «зеленых» кредитов банков Азербайджана 4 ноября 16:08 (UTC+04), Экономика 850
Поставщик Volkswagen объявил о массовых сокращениях 4 ноября 16:01 (UTC+04), Автоновости 520
Paytaxtda Zəfər Gününə həsr edilən mini futbol yarışları başa çatıb - FOTO 4 ноября 15:55 (UTC+04), Azərbaycanca 847
В Армении возбудили уголовные дела против 36 человек 4 ноября 15:54 (UTC+04), В мире 847
Камран Иманов награжден орденом "Шараф" 4 ноября 15:52 (UTC+04), Официальная хроника 5 972
Vaxtilə cibimizdə gəzdirdiyimiz “Şirvan” indi 1 200 dollara təklif olunur - ARAŞDIRMA 4 ноября 15:50 (UTC+04), Azərbaycanca 931
Спецслужбы Армении вновь задержали и увезли Карапетяна - ВИДЕО 4 ноября 15:47 (UTC+04), В мире 891
В Баку состоялась премьера документального фильма "Их Мехди, наш Михайло" - ФОТО 4 ноября 15:41 (UTC+04), Культура 577
Мощный град накрыл пустыню в Саудовской Аравии - ВИДЕО 4 ноября 15:34 (UTC+04), В мире 920
В Азербайджане определен бюджет Фонда страхования от безработицы на 2027 год 4 ноября 15:30 (UTC+04), Экономика 859
В Баку реализуют новый этап масштабного проекта Центрального парка 4 ноября 15:23 (UTC+04), Общество 1 326
Найдены новые свидетельства необычного устройства Вселенной 4 ноября 15:20 (UTC+04), Это интересно 573
Раскрыт объем добычи газа на месторождении "Шах-Дениз" с начала разработки 4 ноября 15:15 (UTC+04), Экономика 918
В Азербайджане ожидается повышение ряда социальных выплат 4 ноября 15:06 (UTC+04), Экономика 927
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 4 ноября 15:00 (UTC+04), Общество 593
bp сообщила о ходе строительства СЭС "Шафаг" 4 ноября 14:52 (UTC+04), Экономика 916
Хорошая новость для желающих купить дом 4 ноября 14:48 (UTC+04), Общество 850
Азербайджан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество еще в одной сфере - ФОТО 4 ноября 14:46 (UTC+04), Экономика 893
Турецкая лира установила новый антирекорд 4 ноября 14:44 (UTC+04), В мире 920
Раскрыт объем добычи нефти на АЧГ за весь период разработки 4 ноября 14:42 (UTC+04), Экономика 881
В Азербайджане вырастут пенсии 4 ноября 14:36 (UTC+04), Общество 5 668
ЦБА прогнозирует рост экономики Азербайджана 4 ноября 14:24 (UTC+04), Экономика 864
"Карабах" объяснил штраф за букву на форме футболиста 4 ноября 14:20 (UTC+04), Спорт 579
В Баку внедорожник влетел в клинику - ФОТО 4 ноября 14:17 (UTC+04), Общество 736
В ЦБА назвали главную цель денежно-кредитной политики на 2027 г. 4 ноября 14:12 (UTC+04), Экономика 885
PASHA Real Estate Group планирует завершить строительство проекта Ritz-Carlton в Ташкенте в 2028 г. 4 ноября 14:04 (UTC+04), Экономика 920
11-й тур Премьер-лиги объявлен "Туром Победы" 4 ноября 13:56 (UTC+04), Спорт 545
Счетная палата предлагает ограничить рост текущих расходов бюджета Азербайджана 4 ноября 13:48 (UTC+04), Экономика 937
Азербайджан выделил почти 26 млрд манатов на восстановление освобожденных территорий 4 ноября 13:45 (UTC+04), Экономика 929
В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погоды - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 4 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 891
На АЧГ пробурили 12 нефтяных скважин за девять месяцев 4 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 940
ЦБА ожидает сохранения фискальной устойчивости Азербайджана 4 ноября 13:37 (UTC+04), Экономика 909
Jeep показал первый Wrangler без неразрезного моста спереди - ФОТО 4 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 617
Маленькие герои большого мира Резо Габриадзе в Баку - ФОТО 4 ноября 13:21 (UTC+04), Культура 739
На границе Азербайджана с Ираном задержаны четверо афганцев 4 ноября 13:18 (UTC+04), Общество 571
Счетная палата раскрыла прогноз доходов бюджета на 2027 год 4 ноября 13:15 (UTC+04), Экономика 950
Эти учителя будут получать дополнительные выплаты 4 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 618
Раскрыты объемы добычи газа на «Шах Дениз» 4 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 948
Ненефтегазовый сектор Азербайджана ускоряет рост 4 ноября 13:09 (UTC+04), Экономика 949
Пашинян пообещал тащить Грузию в Европу. Правда Грузия об этом не просила 4 ноября 13:03 (UTC+04), Политика 7 263
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере фильма "Нефть и чернила: Истории, написанные нефтью" - ФОТО 4 ноября 12:59 (UTC+04), Официальная хроника 7 181
В Азербайджане озвучили прогноз курса доллара на 2027 год 4 ноября 12:58 (UTC+04), Экономика 1 014
"Шах-Дениз" увеличил расходы на разработку 4 ноября 12:46 (UTC+04), Экономика 924
В Баку в автобусах и метро можно будет ездить за 1 гяпик 4 ноября 12:42 (UTC+04), Общество 4 580
Выплаты при рождении детей получили свыше 70 тысяч человек 4 ноября 12:41 (UTC+04), Общество 537
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с выставкой AIREX 2026 - ФОТО - ВИДЕО 4 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 17 996
В bp назвали объем добычи на АЧГ за девять месяцев 4 ноября 12:35 (UTC+04), Экономика 971
Хорошая новость для студентов 4 ноября 12:27 (UTC+04), Общество 1 061
В Баку открылась I международная выставка недвижимости и инвестиций AIREX 2026 - ФОТО 4 ноября 12:20 (UTC+04), Экономика 7 422
Автомобиль сбил мать с ребенком в Баку - ВИДЕО 4 ноября 12:15 (UTC+04), Общество 796
В Азербайджане повысят выплаты по больничному 4 ноября 12:08 (UTC+04), Общество 931
АБА ожидает ежегодного роста банковского сектора Азербайджана 4 ноября 12:04 (UTC+04), Экономика 994
В Азербайджане увеличат пособие на похороны 4 ноября 11:52 (UTC+04), Общество 2 587
Затулло снова рыдает в эфире: «трагедия» с армянским спонсором 4 ноября 11:50 (UTC+04), Политика 4 899
Пособие матерям увеличат более чем в 2,5 раза 4 ноября 11:45 (UTC+04), Общество 1 221
Немецкий стартап разработает морской дрон для защиты подводных кабелей 4 ноября 11:37 (UTC+04), В мире 1 000
Пожар в многоэтажном доме в Баку, жители эвакуированы - ФОТО 4 ноября 11:33 (UTC+04), Общество 900
За рождение ребенка будут платить 1500 манатов 4 ноября 11:30 (UTC+04), Общество 8 935
Семь тысяч семей в Азербайджане обеспечат мясом 4 ноября 11:24 (UTC+04), Общество 763
В Сенат США впервые избран мусульманин 4 ноября 11:22 (UTC+04), В мире 1 070
Мошенники обзванивают муниципалитеты в Азербайджане 4 ноября 11:14 (UTC+04), Общество 639
Возвращение имен: Азербайджан восстанавливает память о жертвах Большого террора 4 ноября 11:07 (UTC+04), Политика 5 600
Впервые в истории губернатором Калифорнии станет латиноамериканец - ФОТО 4 ноября 11:06 (UTC+04), В мире 1 128
Рынки обвалились на фоне победы демократов в США 4 ноября 11:06 (UTC+04), В мире 1 085
Будет ли в Азербайджане самая суровая зима за 70 лет? - рассказывает эколог 4 ноября 11:00 (UTC+04), Общество 896
В Ормузском проливе четыре нефтяных танкера подорвались на минах 4 ноября 10:55 (UTC+04), В мире 3 993
Трагедия у торгового центра в Баку - есть погибший 4 ноября 10:51 (UTC+04), Общество 919
Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сыграет с "Викингом" 4 ноября 10:42 (UTC+04), Спорт 615
В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США 4 ноября 10:36 (UTC+04), В мире 1 122
Netflix готовит документальный фильм о главе UFC 4 ноября 10:27 (UTC+04), Спорт 585
Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США 4 ноября 10:23 (UTC+04), В мире 1 163
Gəncə sakini tanışını bıçaqlayıb 4 ноября 10:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 010
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 4 ноября 10:15 (UTC+04), Туризм
Биткоин упал в цене 4 ноября 10:10 (UTC+04), Экономика 1 065
Трамп готов работать с демократами после выборов в Конгресс 4 ноября 10:07 (UTC+04), В мире 1 100
Рейд силовиков на дома Самвела Карапетяна - проводятся обыски 4 ноября 10:01 (UTC+04), В мире 1 149
Азербайджан может развивать услуги по защите региональной цифровой инфраструктуры - KPMG 4 ноября 09:54 (UTC+04), Экономика 1 091
Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова 4 ноября 09:50 (UTC+04), Политика 6 999
Volvo представила самый выносливый грузовик всех времен - ФОТО 4 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 620
Атмосфера Венеции в Баку: ФОТОРЕПОРТАЖ из сказочного места, восхищающего туристов 4 ноября 09:25 (UTC+04), Общество 726
В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ 4 ноября 09:20 (UTC+04), В мире 1 109
Азербайджанская нефть изменилась в цене 4 ноября 09:14 (UTC+04), Экономика 1 125
Промежуточные выборы в США - последние данные - ОБНОВЛЕНО 3 4 ноября 09:12 (UTC+04), В мире 5 505
Официальные курсы валют в Азербайджане 4 ноября 09:10 (UTC+04), Экономика
На этой дороге в Баку ограничат движение 4 ноября 08:52 (UTC+04), Общество 651
Хакеры попытались повысить температуру в холодильнике магазина в Афинах 4 ноября 08:37 (UTC+04), В мире 1 158
В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО 4 ноября 08:25 (UTC+04), Наука и технологии 676
Трамп назвал условие для победы республиканцев на выборах 4 ноября 08:05 (UTC+04), В мире 1 211
Граница без границ? Баку и Тбилиси начинают устранять пробелы - ОБЗОР 4 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 5 458
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 4 ноября 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 4 ноября 06:26 (UTC+04), Общество 852
Названы риски при покупке смартфона из-за границы 4 ноября 05:50 (UTC+04), Наука и технологии 747
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 4 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО 4 ноября 04:24 (UTC+04), В мире 1 489
Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду 4 ноября 03:30 (UTC+04), Спорт 844
У бактерий нашли необычный «выключатель» для защиты от вирусов 4 ноября 02:45 (UTC+04), Медицина 742
В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО 4 ноября 02:19 (UTC+04), В мире 1 508
Норвегия рассматривает запрет на очки с ИИ 4 ноября 01:38 (UTC+04), Наука и технологии 760
Гороскоп на 4 ноября - Новые возможности и вызовы! 4 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 820
Проект второй АЭС в Турции обойдется в 30 млрд долларов - СМИ 4 ноября 00:53 (UTC+04), В мире 1 576
Лига чемпионов: "Спортинг" обыграл "Шахтер", "Галатасарай" победил "Штутгарт" 4 ноября 00:20 (UTC+04), Спорт 828
В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО 4 ноября 00:15 (UTC+04), Общество 858
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО 4 ноября 00:08 (UTC+04), Официальная хроника 9 029
Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО 4 ноября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 865
Хроника Победы (04.11.2020): армянская армия взяла в союзники фосфор - ФОТО - ВИДЕО 4 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 1 623
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО 3 ноября 23:46 (UTC+04), Официальная хроника 7 683
Флаг Бельгия спустила, а бизнес в Конго оставила 3 ноября 23:40 (UTC+04), Политика 4 085
Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций 3 ноября 23:38 (UTC+04), Автоновости 754
Заявление Трампа удивило израильтян 3 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 670
Иран и США пошли на взаимные уступки 3 ноября 23:20 (UTC+04), В мире 1 712
Азербайджанские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ФОТО 3 ноября 23:16 (UTC+04), Спорт 810
Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 3 ноября 23:05 (UTC+04), Политика 4 551
"Туран" одержал уверенную победу над "Марицей" в Лиге чемпионов 3 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 787
Эльвин Джафаргулиев вернулся к тренировкам вместе с командой 3 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 808
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США 3 ноября 22:29 (UTC+04), В мире 1 598
«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям 3 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 802
Лидеры израильских оппозиционных партий договорились 3 ноября 22:15 (UTC+04), В мире 1 684
Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля 3 ноября 22:02 (UTC+04), В мире 1 671
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший 3 ноября 21:47 (UTC+04), Общество 818
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək 3 ноября 21:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 684
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews 3 ноября 21:30 (UTC+04), Экономика 8 008
Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах 3 ноября 21:28 (UTC+04), В мире 1 661
Как подготовить автомобиль к зиме? 3 ноября 21:21 (UTC+04), Общество 858
Disney может сократить тысячи рабочих мест 3 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 706
В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли 3 ноября 21:09 (UTC+04), В мире 1 748
Ковры «армянские», галлюцинации - тоже 3 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 851
Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО 3 ноября 20:54 (UTC+04), Общество 841
ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США 3 ноября 20:50 (UTC+04), В мире 1 701
Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться 3 ноября 20:36 (UTC+04), В мире 1 720
В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 20:31 (UTC+04), Политика 1 731
Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство 3 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 6 614
Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность» 3 ноября 20:10 (UTC+04), Политика 5 412
Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва 3 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 1 732
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян 3 ноября 20:01 (UTC+04), В мире 1 698
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей 3 ноября 19:57 (UTC+04), В мире 1 650
Еще новости