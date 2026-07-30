https://news.day.az/azerinews/1851145.html “Neftçi” Konfrans Liqası ilə vidalaşıb Bu gün "Neftçi" Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirib. Yuri Vernidubun rəhbərlik etdiyi kollektiv Belarusun "Dinamo"(Minsk) klubu ilə neytral meydanda qarşılaşıb. Matç təmsilçimizin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşsa da, ilk oyundakı 2:4 hesablı məğlubiyyət mübarizəni dayandırmağa kifayət edib.
21:00 "Dinamo"(Minsk) - "Neftçi" (Azərbaycan) 0:1
“Neftçi” Konfrans Liqası ilə vidalaşıb
Bu gün "Neftçi" Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində cavab oyununu keçirib.
Yuri Vernidubun rəhbərlik etdiyi kollektiv Belarusun "Dinamo"(Minsk) klubu ilə neytral meydanda qarşılaşıb. Matç təmsilçimizin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşsa da, ilk oyundakı 2:4 hesablı məğlubiyyət mübarizəni dayandırmağa kifayət edib.
21:00 "Dinamo"(Minsk) - "Neftçi" (Azərbaycan) 0:1
Qol: Breno Almeyda, 12
Beroe stadionu, Stara Zaqora (Bolqarıstan). Baş hakim: Tim Marşal (Şimali İrlandiya)
İlk oyun: 4-2
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