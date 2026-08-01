https://news.day.az/azerinews/1851427.html Goranboyda evdən yeniyetmənin meyiti tapılıb Goranboyda evdən meyit tapılıb. APA-nın məlumatına görə, hadisə rayonun Düzqışlaq kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 2008-ci il təvəllüdlü Ü. Ağayevin meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb. Hazırda hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Ölümün səbəbləri hələlik məlum deyil.
Goranboyda evdən yeniyetmənin meyiti tapılıb
Goranboyda evdən meyit tapılıb.
APA-nın məlumatına görə, hadisə rayonun Düzqışlaq kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini 2008-ci il təvəllüdlü Ü. Ağayevin meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb.
Hazırda hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib.
Ölümün səbəbləri hələlik məlum deyil. Meyit müayinə olunmaq üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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