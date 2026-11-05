https://news.day.az/azerinews/1872140.html Anar Rzayevə ağır itki Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayevə ağır itki üz verib. Day.Az xəbər verir ki, A.Rzayevin anası Tünzalə Rzayeva vəfat edib. Allah rəhmət eləsin!
Anar Rzayevə ağır itki
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin (AYNA) İdarə Heyətinin sədri Anar Rzayevə ağır itki üz verib.
Day.Az xəbər verir ki, A.Rzayevin anası Tünzalə Rzayeva vəfat edib.
Allah rəhmət eləsin!
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