https://news.day.az/azerinews/1872458.html Usta iş başında öldü Oğuzda usta iş başında vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, Oğuz şəhər sakini Əhmədov Ramiz Kazım oğlu H.Əliyev prospektində yerləşən evdə təmir-suvaq işləri görərkən qəfil dünyasını dəyişib. Onun ürəktutmadan öldüyü bildirilib. Faktla bağlı Oğuz Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.\"Qafqazinfo"
Usta iş başında öldü
Oğuzda usta iş başında vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, Oğuz şəhər sakini Əhmədov Ramiz Kazım oğlu H.Əliyev prospektində yerləşən evdə təmir-suvaq işləri görərkən qəfil dünyasını dəyişib.
Onun ürəktutmadan öldüyü bildirilib.
Faktla bağlı Oğuz Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.\"Qafqazinfo"
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