https://news.day.az/azerinews/1872464.html Zəfərin ildönümünə 2 gün qaldı - VİDEO İki gün sonra ölkəmizdə 8 Noyabr - Zəfər Gününün altıncı ildönümü qeyd olunacaq. Day.Az bu münasibətlə hazırlanan videoçarxı təqdim edir:
Zəfərin ildönümünə 2 gün qaldı - VİDEO
İki gün sonra ölkəmizdə 8 Noyabr - Zəfər Gününün altıncı ildönümü qeyd olunacaq.
Day.Az bu münasibətlə hazırlanan videoçarxı təqdim edir:
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