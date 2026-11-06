https://news.day.az/azerinews/1872471.html Fələstin Azərbaycanın etdiyi yaxşılıqları sadaladı Fələstin Dövləti Azərbaycana siyasi, humanitar, təhsil və mədəniyyət sahələrində göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib.

Fələstin Azərbaycanın etdiyi yaxşılıqları sadaladı

Azərbaycanca, 6 ноября 2026 12:07 (UTC +04:00) 166
Fələstin Azərbaycanın etdiyi yaxşılıqları sadaladı

Fələstin Dövləti Azərbaycana siyasi, humanitar, təhsil və mədəniyyət sahələrində göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib.

Day.Az xəbər verir ki, Fələstin Dövlətinin Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilib ki, Azərbaycan beynəlxalq platformalarda Fələstinin dövlətçilik hüququnu və paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil dövlət yaradılmasını dəstəkləyir.

Qeyd olunub ki, 2025-ci ilin sentyabrında Qəzza zolağından 14 fələstinli tələbənin təhsilini davam etdirmək üçün Azərbaycana təxliyəsi təşkil edilib. Hazırda Azərbaycanda 37 fələstinli tələbə təhsil alır, onlardan 23-ü Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Təhsil Qrantı proqramının iştirakçısıdır.

Bundan başqa, 2026-cı ilin iyulunda Fələstin Baş naziri Məhəmməd Mustafanın Azərbaycana səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına dəstəyi bir daha təsdiqləyib.

Səfirlik, həmçinin Azərbaycanın Fələstinin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəliyinə maliyyə yardımı göstərməsini, Fələstin nümayəndə heyətlərinin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına verdiyi dəstəyi və təhsil, səhiyyə sahələrində əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib.

Fələstin Dövlətinin Səfirliyi Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan hökumətinə və xalqına göstərilən dəstəyə görə dərin minnətdarlığını ifadə edib.

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В Азербайджане предлагается налоговый режим для лотерей и спортивных ставок 5 ноября 13:26 (UTC+04), Экономика 1 227
Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 5 ноября 13:24 (UTC+04), Автоновости 580
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 5 ноября 13:21 (UTC+04), Экономика 1 288
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 5 ноября 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 357
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 5 ноября 13:14 (UTC+04), Экономика 1 304
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 5 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 580
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 5 ноября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 237
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 5 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 320
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 5 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 667
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 5 ноября 13:08 (UTC+04), Общество 813
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 5 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 574
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 5 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 645
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 5 ноября 13:03 (UTC+04), Экономика 1 286
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 5 ноября 13:02 (UTC+04), Общество 648
Эрдоган посетит Азербайджан 5 ноября 13:00 (UTC+04), Политика 6 807
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 5 ноября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 331
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 5 ноября 12:54 (UTC+04), Общество 8 125
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 5 ноября 12:53 (UTC+04), Спорт 613
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 5 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 6 046
19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана 5 ноября 12:37 (UTC+04), Общество 1 428
В Кыргызстане могут отменить энергетики 5 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 1 201
Модель ASAN xidmət помогла оптимизировать систему госуслуг в Пакистане 5 ноября 12:23 (UTC+04), Общество 558
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