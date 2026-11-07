https://news.day.az/azerinews/1872688.html Təbii qazın qiyməti artıb Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında təbii qaza olan fyuçers kotirovkalarının qiyməti artıb. Day.Az xəbər verir ki, 2026-cı ilin dekabr ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 1 mln. BTU-ya görə (British thermal unit - Britaniya istilik vahidi) 1,73% artaraq 3 ABŞ dolları təşkil edib.
Təbii qazın qiyməti artıb
Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında təbii qaza olan fyuçers kotirovkalarının qiyməti artıb.
Day.Az xəbər verir ki, 2026-cı ilin dekabr ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 1 mln. BTU-ya görə (British thermal unit - Britaniya istilik vahidi) 1,73% artaraq 3 ABŞ dolları təşkil edib.
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