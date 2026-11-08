Payızda rahat yuxu üçün yatmazdan əvvəl bunları edin
Payız aylarında havaların soyuması və günlərin qısalması yuxu rejiminə təsir edə bilər. Səhərlər gümrah oyanmaq üçün yatmazdan əvvəl yataq otağını havalandırmaq, ilıq duş qəbul etmək və rahat yuxu mühiti yaratmaq tövsiyə olunur.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər yatmazdan əvvəl telefon və televizordan uzaq durmağı, gec saatlarda ağır və yağlı yeməklər yeməməyi məsləhət görürlər. Kofeinsiz bitki çayı və ya ilıq süd içmək də rahatlamağa kömək edə bilər.
Bundan əlavə, yataq otağında temperaturun normal saxlanılması və hər gün eyni saatda yatıb-oyanmaq vacibdir. Bu sadə vərdişlər yuxunun keyfiyyətini yaxşılaşdıraraq günə daha enerjili başlamağa kömək edə bilər.
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