https://news.day.az/azerinews/1872816.html Ronaldonun izləyici sayı 680 milyona çatdı Dünyaca məşhur futbolçu Kriştianu Ronaldonun "Instagram"da izləyici sayı 680 milyona çatıb. "Qafqazinfo" xəbər verir ki, rəqəmin həmin sosial şəbəkə üzrə miqyasını analiz etdikdə dünyada hər 12 nəfərdən biri Ronaldonun izləyicisidir. Bu, dünya əhalisinin 8,2%-nə bərabərdir.
Ronaldonun izləyici sayı 680 milyona çatdı
Dünyaca məşhur futbolçu Kriştianu Ronaldonun "Instagram"da izləyici sayı 680 milyona çatıb.
"Qafqazinfo" xəbər verir ki, rəqəmin həmin sosial şəbəkə üzrə miqyasını analiz etdikdə dünyada hər 12 nəfərdən biri Ronaldonun izləyicisidir. Bu, dünya əhalisinin 8,2%-nə bərabərdir.
Həmçinin bu rəqəm Azərbaycanın əhalisindən təxminən 66 dəfə böyük auditoriya deməkdir.
Qeyd edək ki, ötən günlərdə 41 yaşlı portuqaliyalı futbolçu milli karyerasını bitirdiyini açıqlayıb. O, yığmanın heyətində ümumilikdə 234 oyun keçirib, 146 qol vurub.
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