https://news.day.az/azerinews/1872866.html Yaponiyada 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib Yaponiyanın Honsyu adasında, Tokio yaxınlığında yerləşən İbaraki prefekturasının sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. APA xəbər verir ki, bu barədə ölkənin seysmoloji xidmətinin funksiyalarını yerinə yetirən Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Yaponiyada 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Azərbaycanca, 7 ноября 2026 17:09 (UTC +04:00) 189
Yaponiyada 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Yaponiyanın Honsyu adasında, Tokio yaxınlığında yerləşən İbaraki prefekturasının sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

APA xəbər verir ki, bu barədə ölkənin seysmoloji xidmətinin funksiyalarını yerinə yetirən Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar Tokionun mərkəzində də hiss olunub.

Məlumata görə, sunami təhlükəsi yoxdur.

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Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 6 ноября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 627
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Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 6 ноября 11:32 (UTC+04), Общество 1 204
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