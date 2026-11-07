https://news.day.az/azerinews/1872901.html Yaponiyada 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib Yaponiyanın Honsyu adasında, Tokio yaxınlığında yerləşən İbaraki prefekturasının sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar Tokionun mərkəzində də hiss olunub.
Yaponiyada 5,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Yaponiyanın Honsyu adasında, Tokio yaxınlığında yerləşən İbaraki prefekturasının sahillərində 5,6 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib. Yeraltı təkanlar Tokionun mərkəzində də hiss olunub.
Məlumata görə, sunami təhlükəsi yoxdur.
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