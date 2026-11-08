https://news.day.az/azerinews/1872941.html Ər-Riyadda partlayışlar baş verib Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda bir neçə güclü partlayış səsi eşidilib. Bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb. Hadisə ilə bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmır.
Ər-Riyadda partlayışlar baş verib
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda bir neçə güclü partlayış səsi eşidilib.
Bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
Hadisə ilə bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmır.
"Al-Jazeera" telekanalının bundan əvvəl verdiyi məlumata görə, ölkənin Mülki Müdafiə Xidməti paytaxt Ər-Riyadın sakinləri üçün "potensial təhlükə" barədə xəbərdarlıq elan etmişdi. Sakinlərin qrup şəklində toplaşmaması və təhlükəsiz yerlərdə daldalanmaları tövsiyə olunmuşdu.
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