Gündə 5 litr kola içir, 19 saat işləyir - VİDEO
Türkiyənin Sakarya şəhərində yaşayan bir vətəndaşın gündəlik iş rejimi və qazlı içki vərdişi diqqət çəkib.
Milli.Az-ın Türkiyə mediasına istinadən məlumatına görə, o, hər gün 5 litr kola içdiyini, səhər saat 07:00-dan gecə 02:00-dək çay daşımaqla məşğul olduğunu bildirib. Beləliklə, gündəlik iş müddətinin 19 saata çatdığını söyləyib.
Vətəndaş kola içmədiyi vaxtlarda davranışlarının dəyişdiyini də etiraf edib. O, bu içkidən uzaq qaldıqda aqressivləşdiyini və işçilərinə qarşı əsəbi davrandığını deyib:
"İçmədiyim zaman işçilərə hücum edirəm, aqressiv oluram".
Onun qeyri-adi gündəlik rejimi və kola istehlakı ilə bağlı açıqlamaları sosial şəbəkələrdə maraq doğurub.
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