https://news.day.az/azerinews/1873173.html Bakıda azyaşlının bayraq sevgisi diqqət çəkdi – VİDEO Paytaxtda qeydə alınan maraqlı hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Day.Az-ın məlumatına görə, yayılan kadrlarda güclü külək nəticəsində təhlükə ilə üzləşən bayrağı qorumağa çalışan azyaşlı görünür. Balaca uşaq bayrağın yerə düşməsinə imkan verməmək üçün dirəyə yaxınlaşaraq onu xilas etməyə çalışıb.
Bakıda azyaşlının bayraq sevgisi diqqət çəkdi – VİDEO
Paytaxtda qeydə alınan maraqlı hadisə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
Day.Az-ın məlumatına görə, yayılan kadrlarda güclü külək nəticəsində təhlükə ilə üzləşən bayrağı qorumağa çalışan azyaşlı görünür.
Balaca uşaq bayrağın yerə düşməsinə imkan verməmək üçün dirəyə yaxınlaşaraq onu xilas etməyə çalışıb. Boyunun çatmaması və küləyin maneə yaratması onun işini çətinləşdirsə də, bu, uşağı fikrindən daşındırmayıb.
Azyaşlının bu davranışı izləyənlərin diqqətini çəkib və duyğulu anlar yaşadıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik.
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